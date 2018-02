Topambtenaar ministerie verwacht geen Gronings gas meer voor burgers in 2030

'Het is afgelopen met het aardgas in Groningen. Denk niet meer in aardgas.'

Plaatsvervangend directeur Energieuitdagingen Bert de Vries van Economische Zaken denkt dat burgers er niet op moeten rekenen dat ze in 2030 nog gas uit Groningen krijgen.



Denk na over de toekomst

Dat zei De Vries tijdens een bijeenkomst over geothermie in Nieuwegein. 'Burgers worden nog beschermd door regels van de Europese Unie. Als consument moet u er wel van uitgaan dat u de laatste bent die nog Groningengas krijgt. Denk na over de toekomst', aldus De Vries.



Geen nieuw beleid

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de uitspraken van De Vries 'geen nieuw beleid' afkondigen.

'Het is een gedachte die is opgeworpen. We zijn aan het kijken hoe we minder aardgas kunnen gebruiken in de toekomst. Op ons ministerie zijn we allerlei manieren aan het verkennen om dat te doen', aldus de woordvoerder.

Lees ook:

- Dit moet je weten als je over wil stappen naar gasloos wonen

- Miljoenen uit Den Haag voor aardgasvrije wijken in vier Groningse gemeenten

- Dit was het effect van #dagzondergas