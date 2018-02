Deel dit artikel:











OM wil 1,7 miljoen euro van veroordeelde hennephandelaar (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie wil 1,7 miljoen euro verhalen op een 44-jarige Stadjer. De man zou dit geld in 2008 tot en met 2011 hebben verdiend met handel in hennep. Hier is hij in 2012 voor veroordeeld.

Een 43-jarige Stadjer werd dat jaar eveneens in die zaak veroordeeld. Hij zou 310.000 euro moeten betalen. De zaak komt volgens de officier nu pas om de hoek kijken, omdat de mannen tegen hun veroordeling in hoger beroep zijn gegaan. 'Dat hebben wij eerst afgewacht.' Geen geld Ze hebben beiden geen geld om te betalen, zeiden de mannen tegen de rechters. De oudste heeft geen vast woonadres en slaapt bij familie en vrienden. De veronderstelling dat zijn (ex-)vrouw en kinderen in Marokko in weelde leven, ontkende de man stellig. Grotere rol De ontnemingen zijn gebaseerd op verklaringen van een politie-informant. Die willen de advocaten graag nog een keer horen. Het Openbaar Ministerie prestenteert de 44-jarige Stadjer de hoogste rekening van de twee, omdat die in de illegale handel een grotere rol heeft gespeeld, zei de officier. De rechtbank wil de zaak nu sluiten en doet 5 april uitspraak.