Opnieuw problemen voor sportschool Kelderwerk: 'Wij kijken de dood in de ogen'

Sportschool Kelderwerk in de stad Groningen zit opnieuw in zwaar weer. Het stadsbestuur draait de subsidiekraan dicht en daardoor kan de sportschool de huur niet meer betalen. Zoals het nu lijkt sluit Kelderwerk de deuren per 1 april.

Kelderwerk is een sportschool voor mensen met een krappe beurs. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de boel in de benen blijft. De vrijwilligers hebben veelal een rugzakje, denk daarbij aan voormalig gedetineerden en verslaafden.

Voorgeschiedenis

In 2016 moest Kelderwerk een pand in de stadswijk Paddepoel verlaten omdat daar jongerenhuisvesting voor in de plaats kwam. De gemeente heeft toen meegeholpen om een andere locatie te vinden. Dat is het pand van Backbone050 aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen geworden. Bij de verhuizing had de gemeente toegezegd dat ze een jaar lang subsidie zouden geven. Met die subsidie kon de sportschool de huurlasten betalen.

Huurprijs

Hans Rozenstein was als bestuurslid aan de sportschool verbonden, tegenwoordig is hij bestuursadviseur van de fitness. 'Wij krijgen de huur zonder subsidie niet bij elkaar. De huurprijs is zo'n 34 duizend euro per jaar, een marktconforme prijs. Dat kunnen wij helemaal niet opbrengen.'



Toen Kelderwerk intrek nam in het huidige pand dachten ze hun eigen broek te kunnen ophouden. Dat blijkt dus niet het geval, volgens Rozenstein komt dat door de locatie van het huidige pand. 'Wij kunnen ons klantenpotentieel hier niet halen.' Dat zouden ze op een andere plek in de stad wel kunnen.

'Kijken de dood in de ogen'

'Dit is een ongunstige locatie en dan druk ik mij nog positief uit. Wij kijken de dood in de ogen. Wij hebben een sportschool hier vlak bij zitten. Dat is een concurrent en die stunt met scherpe prijzen. Ik had al voorspeld dat deze locatie ons geen goed zou doen. We zijn hier gewoon kapot gegaan. We zitten te veel aan de rand van de stad.' Volgens Rozenstein heeft Kelderwerk het afgelopen jaar ook verlies gedraaid. Hij schrijft die verliezen toe aan de locatie.

Gemeente

De gemeente Groningen bevestigt dat de subsidiestroom per 1 april is stopgezet. 'Het is raar om de huurkosten te subsidiëren terwijl blijkt dat de locatie niet de juiste is.' Wel helpt de gemeente mee om de sportschool op een andere plek onder te brengen. 'Wij waarderen het werk dat ze doen, maar het is helder dat ze niet op de juiste plek zitten.'

1 april

Als er voor 1 april geen nieuwe locatie is gevonden zal de fitnessapparatuur worden opgeslagen. Als er wel een geschikte locatie wordt gevonden, is het nog maar de vraag of de gemeente weer subsidie gaat verstekken. 'Wij hebben nooit gezegd dat we tot in de eeuwigheid subsidie gaan geven', laat de gemeente weten.

Lees ook:

- Kelderwerk verhuist naar pand in Vinkhuizen

- PvdA: 'College moet Kelderwerk helpen met nieuw pand'