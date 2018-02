Wisselwoningen worden verspreid over Ten Post

De zestig wisselwoningen die in Ten Post worden gebouwd voor de versterking, worden in ieder geval gespreid over twee locaties. De gemeente Ten Boer heeft de plannen donderdagavond aan de inwoners van het dorp gepresenteerd.

De wisselwoningen worden aan de noordkant en de oostkant van het dorp gebouwd. Aan de noordkant komen de woningen tussen de N360 en de Rijksweg. Aan de oostkant van het dorp komen de woningen aan de Woldjerweg.

Proces niet van harte

Met de aanwijzing van de locaties komt voorlopig een einde aan een proces dat niet van harte verliep. In november vorig jaar ontstond er onrust in Ten Post toen duidelijk werd dat de gemeente al een plek op het oog had, langs de N360 ten zuiden van het dorp.

Er lag al een mondelinge overeenkomst met de boer over zijn land. De dorpsbewoners waren niet betrokken bij de keuze. Toen dat duidelijk werd, kwam een groep omwonenden tegen de locatie in het geweer en krabbelde de gemeente terug en begon het proces opnieuw.

De wisselwoningen komen op locatie 1 en 5 (Bron: gemeente Ten Boer)



Reservelocaties

De locatie die de gemeente in eerste instantie op het oog had en waar het verzet tegen kwam, blijft in beeld als reservelocatie. Volgens wethouder Annie Postma (GroenLinks) is het niet uit te sluiten dat er meer dan zestig wisselwoningen moeten komen. Ook aan de oostkant van het dorp blijft een locatie in beeld als reserve.

Hoe verder?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat de locatiekeuze verder uitwerken. 'De NCG gaat nu in gesprek met de grondeigenaren', zegt Postma. Daar ligt volgens haar dan ook nog een voorbehoud. 'Met de grondeigenaren moet nog een deal gesloten worden. Maar ze hebben al een beetje 'ja' gezegd.'

Het nog onduidelijk wanneer de eerste wisselwoningen op hun plek staan. Volgens het Centrum Veilig Wonen (CVW) kan dat nog zeker een halfjaar duren.

