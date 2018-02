Geen gedwongen tbs-verpleging meer voor 'middeleeuwse mishandeling' dochter

Een 43-jarige vrouw uit Veendam die in 2009 werd veroordeeld tot drie en een half jaar cel en tbs met dwangverpleging voor haar aandeel in de mishandeling van haar dochter, hoeft niet meer langer gedwongen in de tbs-kliniek te verblijven.

Dat heeft de rechtbank beslist. Het slachtoffer zelf beschreef het in 2009 als 'middeleeuwse mishandelingen'.

Mildere vorm van tbs

De rechter heeft de tbs met dwangverpleging omgezet in een mildere vorm van tbs; met voorwaarden. Dat betekent dat de vrouw onder voorwaarden de maatschappij in mag. De vrouw verblijft nog wel in de kliniek tot er een voor haar een plek is gevonden in een geschikte woonvorm.

In november werd de tbs met dwangverpleging van de vrouw door de rechtbank voorlopig met een jaar verlengd. Voorlopig, want deskundigen van de Drentse kliniek waar de Veendamse verblijft, wilden kijken naar 24-uurs voorzieningen voor de vrouw, maar dat is nog steeds niet gelukt.

Reclassering

Totdat er een geschikte woonvorm voor haar is gevonden, moet de Veendamse zich houden aan afspraken en aanwijzingen van haar behandelaars en van de reclassering.

Opgesloten in de vriezer

De destijds 14-jarige dochter van de vrouw werd in de zomer van 2008 in Veendam op gruwelijke wijze mishandeld. Haar stiefvader en moeder sloten het meisje meerdere keren op in de vriezer tot ze onderkoeld raakte en het bewustzijn verloor. Ook kreeg het kind hete thee over zich heen gegooid en moest ze stroomschokken ondergaan. Ze was ondervoed en werd gedwongen haar eigen braaksel op te eten. Het kind vluchtte uiteindelijk naar de buren.

De mishandelingen deed de vrouw samen haar toenmalige partner. Hij kreeg in 2009 zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Die tbs werd in 2014 al met twee jaar verlengd en in 2016 weer.

