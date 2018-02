Cel geëist voor mishandeling met kettingslot: 'Ik had nog geld van hem tegoed'

Een 19-jarige Stadjer hangt een celstraf van ruim tien maanden boven het hoofd, omdat hij iemand met een kettingslot sloeg.

De officier van justitie acht poging tot zware mishandeling bewezen en vroeg voor deze daad een celstraf van zes en een halve maand. Die straf heeft de man in voorarrest uitgezeten. De overige vier maanden zijn oude straffen, die nog met een proeftijd open stonden. 'En wie de billen brandt...', zei de officier.

Rake klappen

Omstanders zagen in augustus een man door de Sint Jansstraat in Groningen rennen. Hij werd nagezeten door een scooter met daarop de 19-jarige Stadjer. De vluchtende man werd ingehaald en kreeg rake klappen met een kettingslot. 'Ik had nog geld van hem tegoed', zei hij tegen de rechters.

Toerekeningsvatbaar

De officier eiste de straf ook voor bedreiging en het vernielen van een ruit. De verdachte wilde niet meewerken aan een onderzoek. 'Jammer, dan kunnen we ook niets zeggen over de toerekeningsvatbaarheid', zei de officier.

De advocaat vroeg de rechtbank de resterende vier maanden om te zetten in een taakstraf. De rechters doen op 8 maart uitspraak.