Daniëlle Bekkering breekt sleutelbeen bij val in Zweden: einde carrière

Marathonschaatsster Daniëlle Bekkering heeft bij een valpartij tijdens een wedstrijd voor de KPN GrandPrix in het Zweedse Lulea haar sleutelbeen gebroken. Het is meteen einde carrière voor Bekkering.

'Ik was er altijd zo trots op dat ik nog nooit iets gebroken had. Helaas moest het in de laatste weken nog even anders zijn. Ik was naar Zweden gekomen om een mooie wedstrijd te rijden en niet om als een zielig vogeltje op mijn hotelkamer te zitten. Het is mijn rechtersleutelbeen en ik ben ook hartstikke rechts.'

Onderuit geschaatst

'Ik werd onderuit geschaatst, een dame naast mij viel. Ik kon haar niet ontwijken en werd getorpedeerd. Ik voelde al direct dat het niet helemaal fijn was, maar ben opgestaan en ging weer verder. Dat is toch je eerste gedachte.'

Verdoofd door de kou

'We schaatsten bij min achttien, dus het was allemaal wat verdoofd en koel. Toen ik weer wat op temperatuur kwam, deed het zo veel pijn dat ik mijn teammaatje nodig had om me om te kleden. Toen begon ik wel een beetje te vrezen.'

Het sleutelbeen is afgebroken, precies waar hij normaal aan je schouder vastzit. Dus ja, dik balen Daniëlle Bekkering

Drie uur wachten

Het duurde drie uur voordat Bekkering in het ziekenhuis geholpen werd. 'Toen kwam uiteindelijk de foute foto tevoorschijn. Het sleutelbeen is afgebroken, precies waar hij normaal aan je schouder vastzit. Dus ja, dik balen.'

Afscheidstournee

De schaatsster uit Den Ham was bezig aan haar afscheidstournee. De 41-jarige Bekkering maakte vorige maand bekend dat ze het na deze winter voor gezien houdt. Ze zou op 3 maart in Amsterdam haar laatste wedstrijd schaatsen.

Erelijst

Bekkering boekte in haar carrière 62 overwinningen, voor het laatst op 10 november 2012. Ze werd onder meer twee keer nationaal kampioene op kunstijs, won twee keer de Alternatieve Elfstedentocht en pakte vier keer het eindklassement in de KNSB Cup.

