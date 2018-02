'Aardbevingsellende heeft grote impact op mijn dagelijks leven, ik lig er 's nachts wakker van'

Huurdersverenigingen, de Woonbond en een delegatie van De Haan Advocaten trekken de komende maanden door het aardbevingsgebied om huurders op de been te krijgen voor een claim van immateriële schade tegen de NAM.

Donderdagavond is de eerste informatiebijeenkomst in Middelstum. Op een paar lege stoelen na is zalencentrum Vita Nova gevuld met huurders van woningcorporaties Woongroep Marenland en Wierden en Borgen.

'Wie maakt zich zorgen?'

'Wie maakt zich zorgen over de aardbevingen', vraagt Kees Kunst van De Haan Advocaten aan de zaal. Aarzelend steekt driekwart van het publiek zijn hand op. Kunst: 'Dan heb je immateriële schade.'

Volgens Kunst is alle schade die tussen de oren zit immateriële schade. 'Gevoelens van angst, stress en onzekerheid over de toekomst van je huis. Iedereen die in het aardbevingsgebied woont en hiermee te maken heeft, komt in aanmerking voor een schadevergoeding.'

'Last van nachtmerries'

Een van de huurders die na de vraag van Kunst zijn hand opsteekt is Gerard Stuitje. 'De aardbevingsellende heeft grote impact op mijn dagelijks leven', zegt hij. 'Ik lig er 's nachts wakker van en heb last van nachtmerries.'

Waar de dromen over gaan, wil Stuitje liever voor zich houden. 'Die zijn te erg om met de buitenwereld te delen.' Reden genoeg voor de geboren Stadjer om zich aan te melden voor de claim tegen de NAM. 'Veel mensen hebben hier last van. Als je daarvoor een vergoeding kunt krijgen, moet je het niet laten.'

Ontvluchten

Ook Middelstummer Harrie Westra is van plan zich aan te melden. Hij is bang voor een zware aardbeving. 'Wat gebeurt er na een grote klap? Daar maak ik mij zorgen over.' De ellende heeft hem en zijn vrouw zelfs zo in de greep dat het echtpaar het aardbevingsgebied wil ontvluchten.

Om mee te doen met de claim moeten, de huurders eenmalig 25 euro per huishouden betalen. Vervolgens moeten ze naar waarheid vragenlijsten invullen over wat hun problemen zijn. 'Ik wil geen valse verwachtingen scheppen, maar het wordt heel persoonlijk voor u onder welke criteria u valt', zegt Kunst.

'Geen verwachtingen scheppen'

Hoe hoog eventuele vergoedingen zijn durft Kunst niet te zeggen. 'Ik wil geen verwachtingen scheppen. We hebben nog geen ervaring met letselschade door aardbevingen', zegt hij. Maar volgens Kunst staan voor eenvoudige letselschades doorgaans bedragen van tussen de 3.000 en 5.000 euro.

Van de eventuele schadevergoedingen gaat tien procent naar het advocatenkantoor. Deze kosten komen niet voor rekening van de huurders, maar voor de veroorzaker van de schade.

'Onder een vergrootglas'

Begin dit jaar werd De Haan Advocaten door de Raad van Discipline op de vingers getikt voor een soortgelijke regeling met de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (stichting WAG).

'Sindsdien liggen we onder een vergrootglas', zegt Kunst die benadrukt dat ze er geen miljonair van worden. 'Maar we verdienen er wel aan. Dat zeg ik er eerlijk bij.'

Schikking

Het is afwachten of de mensen daadwerkelijk een schadevergoeding krijgen. Kunst heeft in ieder geval goede moed en hoopt op een schikking met de NAM. 'Dat zou een hoop tijd, geld en gedoe schelen.' Mocht het tot een proces komen, kan het jaren duren voordat de mensen hun schade vergoed krijgen.

Meer dan twintig bijeenkomsten

Na ruim twee uur zijn de vragen opgedroogd en is Kunst door zijn presentatie heen. Dinsdag 27 februari zijn de huurders in Uithuizermeden aan de beurt. In totaal staan er meer dan twintig informatiebijeenkomsten gepland. De laatste is halverwege mei in Appingedam.

