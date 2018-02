Europees avontuur Hateboer en Atalanta Bergamo zit erop

Hateboer (in het wit) in duel met Mario Götze, tijdens de eerste wedstrijd (Foto: ANP)

Hans Hateboer en zijn ploeg Atalanta Bergamo zijn uitgeschakeld in de tweede ronde van de Europa League. Borussia Dortmund scoorde in Italië kort voor het eindsignaal de 1-1 en gaat door.

De Duitsers won vorige week thuis met 3-2 van de ploeg van Hateboer.

Geel

Hateboer, die in de tweede helft geel kreeg, stond net als landgenoot Marten de Roon in de basis. Atalanta kwam na tien minuten op voorsprong via Rafael Tolói. Met 1-0 was Atalanta virtueel door naar de volgende ronde, maar in de slotfase kwam Dortmund langszij.

