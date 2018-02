Delfzijl stemt met tegenzin voor raadsenquêtes

De gemeenteraad van Delfzijl heeft donderdagavond een nieuw wapen aan zijn arsenaal toegevoegd: de raadsenquête. Daarmee kunnen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord om lokale misstanden voor het voetlicht te brengen.

Het idee hiervoor kwam van fractievoorzitter Edward Stulp van Lijst Stulp.

Zwaarste middel

Zo'n raadsonderzoek is vergelijkbaar met een parlementaire enquête, wat wordt gezien als het zwaarste middel om fiasco's boven water te krijgen.

Stulp wil dergelijke onderzoeken om het nodige op te helderen in het aardbevingsdossier. Hij vraagt zich onder meer af waarom mede met belastinggeld de sloop van de Vennenflat is betaald.

Ongelukkig moment

Mederaadsleden konden naar eigen zeggen niet tegen zijn, omdat gemeenteraden bij wet recht hebben op het instellen van raadsenquêtes. 'Maar ik vind het vlak voor de verkiezingen een ongelukkig moment. Ook is het jammer dat Stulp met geen enkel inhoudelijk argument kwam om dit te willen', zei D66-raadslid Els Zijlstra.

ChristenUnie-raadslid Harold Kol sluit zich daarbij aan: 'We kunnen het verhaal wel begrijpen en daarom stemmen we hiermee in.'

Harrie Houwerzijl - die nogal eens in de clinch lag met Stulp - zei niet tegen een wet te kunnen stemmen die Nederland de raad heeft gegeven. 'Maar als ik tegen de indiener had kunnen stemmen, dan had ik dat gedaan.'

