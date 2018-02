Volkskredietbank gaat rente bijna halveren

Goed nieuws voor mensen die lenen bij de Volkskredietbank (VKB) Noordoost-Groningen. De bank heeft besloten het rentetarief van 11,7 procent te verlagen.

De VKB is actief in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Eemsmond, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. De kredietbank wordt bestuurd door de wethouders van de acht deelnemende gemeenten.

Negatieve BKR-registratie

Mensen die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of boven de 65 jaar oud zijn, kunnen geld lenen van de VKB.

Partijen in onder meer de gemeenten Oldambt en Delfzijl vonden het percentage van bijna 12 procent te veel. Volgens fractievoorzitter Henk Lameijer van Fractie 2014 zorgt het er zelfs voor dat mensen die al in de schulden zitten nog dieper in de ellende wegzakken. 'Terwijl er kredietbanken zijn die fors lagere rentes berekenen, tot maar 5 procent.'

Eerst geen meerderheid

Een meerderheid van de wethouders zag eerst niets in het plan om de rente te verlagen. Daar is nu verandering in gekomen, zegt wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) uit Delfzijl. 'Het heeft geholpen dat de gemeenteraden hier unaniem achter zijn gaan staan. Ook is een hoge rente niet goed als mensen al in de problemen zitten.'

Nieuwe percentage nog onbekend

Wat het exacte percentage gaat worden, is nog niet bekend. Volgens Joostens zal dat rond de 6 procent gaan worden. De rekening gaat naar de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de bank.

Het nieuwe percentage gaat volgens de wethouder waarschijnlijk op 1 januari 2019 in.

