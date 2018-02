Deel dit artikel:











Uitslaande brand in woonboerderij in De Wilp; bewoners in veiligheid (Foto: Romke Notenbomer/112 Marum)

In een woonboerderij aan de Dijkswijk in De Wilp woedt op dit moment een felle, uitslaande brand. Het vuur brak rond kwart voor zes uit. Volgens de brandweer zijn er geen bewoners en dieren meer in het pand aanwezig.

De woonboerderij heeft een grotendeels rieten dak en mag als verloren worden beschouwd. De woonboerderij staat volledig in brand. Schuur en naastgelegen panden De brandweer richt zich nu voornamelijk op het redden van de schuur bij het huis. Ook probeert men te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. In verband met het afgelegen ligging van de woonboerderij heeft de brandweer moeite met de waterwinning. Bluswater moet van grote afstand worden aangevoerd.