Woonboerderij in De Wilp uitgebrand; bewoners in veiligheid (update) (Foto: De Vries Media) (Foto: Romke Notenbomer/112 Marum)

Een woonboerderij aan de Dijkswijk in De Wilp is vrijdagochtend compleet in de as gelegd. De bewoners wisten het pand op tijd te verlaten.

Het vuur in de rietgedekte boerderij brak rond kwart voor zes uit en was binnen de kortste keren uitslaand. Volgens een brandweerwoordvoerder was al vlot duidelijk dat er geen redden meer aan was. Ook de aangebouwde schuur bij het huis ging in vlammen op. Niet overgeslagen De brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Naast de woonboerderij bevindt zich een manege, er tegenover ligt een boerderij. Op dit moment laat de brandweer de woonboerderij gecontroleerd uitbranden. Van het pand staan alleen nog wat muren overeind. Waterwinning In verband met de afgelegen ligging van de woonboerderij had de brandweer moeite met de waterwinning. Maar omdat al snel duidelijk werd dat het pand als verloren moest worden beschouwd, hoefde de brandweer geen grootschalig watertransport meer aan te leggen om bluswater vanuit een nabijgelegen kanaal aan te voeren.