Paul Raveneau wordt trainer van ONS Sneek

Paul Raveneau in zijn FC Groningen-tijd (Foto: Archief RTV Noord)

Voormalig hoofd jeugdopleidingen van FC Groningen Paul Raveneau heeft een nieuwe baan. Vanaf komend seizoen wordt hij trainer van derdedivisionist ONS Sneek.

De 42-jarige Raveneau uit Roden werkt op dit moment als trainer van SC Heerenveen onder 19. Tot 2016 werkte hij jaren bij FC Groningen. Behalve hoofd jeugdopleidingen was hij ook trainer van de A1 en van het beloftenelftal. Raveneau beschikt over het hoogste trainersdiploma in Nederland, Coach Betaald Voetbal.

Oog voor aanstormend talent

Met Raveneau denkt ONS Sneek een trainer te hebben gevonden die uitstekend past bij de plannen, werkwijze en ambities van de club.

'Raveneau heeft de kwaliteiten die voor het runnen van een team in de derde divisie benodigd zijn. Bovendien is hij iemand die oog heeft voor aanstormend talent en heeft hij in het verleden aantoonbaar teams en spelers beter gemaakt', aldus de Sneker club op zijn website.

