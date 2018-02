Akkerbouwers hopen op dertig centimeter vorst

Akkerbouwers op de kleigrond verwelkomen de aangekondigde vorstperiode. Dat zegt akkerbouwer Egbert de Vries uit Kantens. 'Wat mij betreft mag de vorst wel dertig centimeter de grond in.'

De vrieskou zorgt ervoor dat de structuur van de grond verbetert, zegt De Vries. De ijskristallen zetten uit, waardoor de klei veel losser wordt. 'Dan krijg je in het voorjaar een heel mooi zaaibed.'

Moeilijk najaar

Voor de gewassen in de grond van De Vries, wintertarwe en wintergerst, maakt de kou niet uit. 'Die kunnen ertegen. De gewassen die dit voorjaar gepoot en gezaaid worden, hebben er baat bij.'

De vorst is bij de boeren erg welkom, na een lastige oogsttijd. 'In de herfst was het lang nat. Het waren moeilijke omstandigheden om met machines spullen van het land te krijgen.' Daarom hoopt De Vries nu op een langdurige vorstperiode met temperaturen als -10.

Tijdelijke ongemakken

Zijn er dan geen nadelen? Boeren moeten zorgen dat opgeslagen producten vorstvrij blijven. 'Maar dat zijn tijdelijke ongemakken. Wij als akkerbouwers op de klei verwelkomen de vorst enorm', stelt De Vries.

Volgens de weersvoorspelling van Harma Boer komt de temperatuur vanaf zondag ook overdag niet of nauwelijks meer boven nul.

