Buren zijn 'verschrikkelijke' bietencampagne zat; geef suikerfabriek eigen weg

De suikerfabriek in Hoogkerk moet een eigen toegangsweg krijgen vanaf de A7, vinden omwonenden. Ze dreigen naar de rechter te stappen, als de gemeente hier geen gehoor aan geeft. Dagelijks rijden er tweeduizend vrachtwagens door hun straat.

'Het is verschrikkelijk', zegt woonbootbewoner Sandra Ruis. Tijdens de bietencampagne is er '24 uur per dag, 7 dagen per week, 5 maanden lang constante herrie'. Het stoort tijdens de slaap, vertelt medebewoner Diesje Zwart. 'Dat maakt een mens uitgeput.'

Hadden geen idee

Negen jaar geleden kreeg de boot van de twee een plek in het Hoendiep bij Hoogkerk. 'Het klinkt misschien naïef voor een Groninger,' bekent Zwart, 'maar we hadden geen idee dat de route van de bietenwagens hierlangs ging.'

De eerste nacht waarop destijds de campagne van start ging, schrokken ze beiden wakker. 'We keken elkaar de volgende dag aan. Wat is hier gebeurd?', vertelt Zwart. 'We dachten dat er een militaire colonne was langsgekomen.'

Overlast neemt toe

Door de jaren heen is de geluidsoverlast alleen maar toegenomen, zegt Ruis. De andere aanvoerroute voor bieten, de Johan van Zwedenlaan, is tegenwoordig 's nachts afgesloten voor bietenwagens. Bovendien zit er geen quotum meer op suikerbieten. Afgelopen jaar was de langste bietencampagne ooit. Die eindigde halverwege februari.

De woonbootbewoners zeggen dat zowel zij als andere omwonenden eerder het plan voor een toegangsweg hebben geopperd, maar dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente Groningen kon vrijdag niet op de zaak reageren.

Perfecte plek

De woonboot verplaatsen naar een andere ligplek willen de dames niet. 'De plek is perfect. Alleen niet tijdens de bietencampagne...'

Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord

