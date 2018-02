'IJslezers' concluderen: 'het ijs is nog te dun'

In alle vroegte gaan Marten Imelman en Yldau Dijkstra vrijdagmorgen het ijs van het Paterswoldsemeer op. Meter voor meter wordt de ijsvloer geïnspecteerd, met de schaatsen onder. Na een half uurtje komt de conclusie: 'het ijs is te dun'.

Voorzorgsmaatregelen

Imelman en Dijkstra gaan al jaren als één van de eersten het ijs op, vertelden ze donderdag in Noord Vandaag. 'Maar we doen dat niet zomaar. We nemen de juiste voorzorgsmaatregelen. We hebben priempjes om onze nek hangen, we zijn gezekerd met een touw en we hebben een stok bij ons waarmee we de ijsdikte bekijken. We inspecteren het ijs meter voor meter. En we hebben veel ervaring, want we doen dit al 25 jaar.'

Het ijs lezen

De twee raden anderen af het ijs op te gaan. In Noord Vandaag vertelde Imelman dat hij 'het ijs kan lezen'. 'Voor iemand zonder ervaring is het niet vertrouwd.'

Imelman en Dijkstra in Noord Vandaag

Nieuwe poging

Op een klein stukje aan de rand van het meer kan het duo vrijdagmorgen een paar baantjes trekken. 'Verder het meer op is het ijs nog niet vertrouwd', concludeert Imelman. Het stel zal later een nieuwe poging wagen.

