Rabobank schroeft aantal vestigingen verder terug

Rabobank brengt het aantal lokale vestigingen terug van 103 naar 90. Daarvan krijgen er twaalf de status van 'regionaal hoofdkantoor'.

In de overige 78 kleinere kantoren kunnen klanten straks alleen nog terecht voor algemene bankzaken. Dat bevestigt een woordvoerster van de bank na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Wat betekent dit voor Groningen?

Welke gevolgen de plannen hebben voor de lokale filialen in Groningen is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk welke Groningse vestiging als regionaal hoofdkantoor zal dienen.

De nieuwe plannen worden op 6 maart gepresenteerd tijdens de algemene ledenraad en op 18 april in stemming gebracht. De nieuwe structuur moet uiterlijk in 2020 doorgevoerd zijn.

Steviger inzetten op digitale dienstverlening

Rabobank wil met de verandering nog steviger inzetten op digitale dienstverlening en schrapt als gevolg van de nieuwe opzet ongeveer vijfduizend banen. Die vallen onder de eerder aangekondigde sanering van twaalfduizend banen.

'Deze plannen zijn slechts het raamwerk', meldt een woordvoerster van de bank. 'Het past in de lijn die we 2,5 jaar geleden hebben ingezet: meer doen met minder mensen. Na goedkeuring door de ledenraad gaan we verder met de uitwerking van de plannen.'

Specialisten in regionale hoofdkantoren

Klanten hoeven in de nieuwe opzet weinig aan dienstverlening in te boeten, stelt de woordvoerster.

´We blijven een organisatie met lokale banken, waar mensen terecht kunnen voor de standaard bankzaken, zoals het afsluiten van een hypotheek of het openen van een rekening.'

'De nieuw te vormen regionale hoofdkantoren zullen over personeel met specialistische kennis beschikken. Hier kan een agrarisch bedrijf bijvoorbeeld terecht met vragen over veranderingen in hun sector.'

Lees ook:

- Rabobankfiliaal in Paddepoel verdwijnt

- Rabobank plaatst nieuwe pinautomaat in Tolbert