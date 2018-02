Rechtszaak om 19 miljoen: curator De Vries Transport gaat in hoger beroep

Curator Job Holtz legt zich niet neer bij het afwijzen van zijn vordering van 19 miljoen euro op de hoofdaandeelhouder van het failliete transportbedrijf De Vries Transport Groep.

Hij gaat daarom in beroep tegen het vonnis van de rechtbank. De curator verwacht wel dat het door de drukte bij de Gerechtshoven nog wel enige tijd kan duren voordat het beroep wordt behandeld.

Rechtbank: onvoldoende motivatie

De rechtbank wees de vordering op 13 december af. Holtz had zijn eis onvoldoende gemotiveerd, oordeelde de rechtbank.

Zo stelde rechtbank dat er geen afdwingbare toezeggingen zijn gedaan door hoofdaandeelhouder Multifin/CTP. Holtz is het daarmee niet eens: 'Er staat ook het nodige zwart op wit.'

Ook vindt de curator dat de rechtbank te veel een eigen interpretatie heeft gegeven aan de feiten en dat een juridische beoordeling achterwege is gebleven.

In 2009 failliet, vordering in 2016

De Vries Transport Groep is ontstaan uit De Vos Logistic in Veendam en De Bruin in Surhuisterveen en ging in 2009 failliet. Uit de boedel is tot nu toe alleen de Belastingdienst betaald.

Holtz hoopt met de vordering de boedel te vergroten, om de overige schuldeisers te kunnen betalen. De vordering is even hoog als de totale schuldenlast van het bedrijf: 19 miljoen euro.

Toezeggingen nooit nagekomen

Holtz had de miljoenen gevorderd, omdat hoofdaandeelhouder Multifin (voorheen CTP Products) tal van toezeggingen over kapitaalinjecties zou hebben gedaan, die vervolgens nooit werden nagekomen.

Volgens de curator is dat de voornaamste reden dat De Vries Transport Groep in 2009 failliet ging.

Lees ook:

- Curator failliet transportbedrijf eist miljoenen van aandeelhouder

- 'Winstgerichtheid belangrijkst bij overname De Vries'