Recordaantal afspraakbanen: Gwyneth heeft baan verdiend

Het aantal banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is de afgelopen vier jaar toegenomen tot 3044 in de arbeidsmarktregio Groningen. Dat is een record. De 18-jarige Gwyneth heeft dankzij deze regeling sinds enkele weken werk.

Het aantal nieuwe banen ligt volgens de arbeidsmarktregio zo hoog omdat er in het Noorden extra regelingen zijn die werkgevers ontlasten, maar ook financieel compensatie wordt geboden.

Half verlamd

In 2013 is afgesproken dat er in onze regio in 2017 1.500 nieuwe banen moesten komen voor mensen met een arbeidshandicap, zogenoemde afspraakbanen. Het uiteindelijke aantal banen is dus ruim een keer zo hoog als het streefcijfer. Bij de arbeidsmarktregio hoort naast onze provincie ook het noorden van Drenthe.

Sinds een aantal weken werkt Gwyneth in De Kaaskop in de Zwanestraat in Groningen. Ze heeft een lichamelijke handicap, haar linkerhelft van haar lichaam is verlamd, maar inmiddels weet ze daar goed mee om te gaan.

Meubels kopen

Gwyneth is in haar nopjes met haar nieuwe baan. 'Ik krijg nu nog geen loon want ik zit in mijn proeffase, maar dat loon zit er wel aan te komen', vertelt ze trots. Ze hoopt in de toekomst een fulltime baan te vinden. 'Mijn droom is om een appartement te huren en dan mijn eigen meubels te kopen, maar ook zelf mijn huur te betalen.'

Cor Dijkstra is eigenaar van de kaaswinkel en tevreden met de ontwikkeling die Gwyneth heeft doorgemaakt. 'Bij het starten van deze winkel drie jaar geleden was het ons doel om iemand in dienst te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.'

Schopje onder kont

Na drie jaar vindt Dijkstra dat zijn bedrijf, maar ook zijn team klaar was voor zo'n afspraakbaan. Toch is er ook kritiek op de afspraakbanen. Het zou zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dijkstra ziet dat anders.

'Als ik zie hoe Gwyneth met haar beperking heeft leren leven, dan denk ik dat ze deze baan dubbel en dwars verdient. Het klinkt misschien wat streng, maar andere mensen zouden misschien een schopje onder hun kont moeten krijgen. Dan zouden ze hetzelfde kunnen doen.'

Baan voor Gwyneth gemaakt

Wel geeft hij toe dat deze baan speciaal is gecreëerd voor Gwyneth. 'Maar wij willen dit gewoon graag. We stemmen ook onze werkzaamheden af op Gwyneth. Zonder dat het ten koste gaat van de klanten.'

Gwyneth werkt nu nog drie dagen per week in de winkel, maar uitbreiding naar vier dagen ligt in het verschiet. 'Ik heb altijd ontzettend doorgezet en ben erg blij dat ik nu gewoon aan het werk kan.'

