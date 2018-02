Rondje Groningen: De ene Nuis is de andere niet

Met een prachtige rit haalde de Emmenaar Kjeld Nuis een gouden plak op de 1000 meter. Zit daar dan toch een Gronings tintje aan? Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1. Rustig maar....

In Utrecht zag Evelyn het werk van een nogal boze Randstedeling. Gelukkig is er dan altijd een Groninger voor een kalmerende tip.

2. De ene Nuis is de andere niet

Collega Mario Miskovic probeerde de gouden medaille van Kjeld Nuis te regionaliseren, maar kwam niet verder dan een foto van het plaatsnaambord van Nuis in de gemeente Marum.

3. Schaatssucces dankzij Groningen

In de beroemde Amerikaanse krant The Wall Street Journal is vandaag een artikel te vinden over het succes van de Nederlandse schaatsers. Daarbij een prominente plek voor matrix die medewerkers van de RUG maakten.

4. Groningse inspiratie?

Ja, we snappen de vergelijking met het Groninger Museum wel.

5. Wat heeft Piet van Dijken met Bedum?

Nou, niet zo heel veel zegt hij zelf. Maar er staat wel een kringloopwinkel en dat vindt Piet weer fantastisch. Dat alles is te zien in een nieuwe aflevering van Lotz en Van Dijken.



6. Burgemeester Ineke van Gent leest iets moois in de Libelle

Ineke van Gent leest een lief verhaaltje over Schiermonnikoog.

7. Goede verhuurders en makelaars gezocht

Stadsblog Sikkom is op zoek naar goede verhuurders en makelaars in de stad Groningen, voor een groene lijst.

8. Kaarten FC moeilijk kwijt te raken

FC Groningen geeft seizoenkaarthouders de mogelijkheid om twee kaarten voor de wedstrijd tegen NAC weg te geven. Sommige supporters raken de kaarten niet kwijt.

De kaartverkoop lijkt aardig te gaan. Vanochtend waren er nog 400 tickets beschikbaar.

De supporters van NAC hebben in ieder geval een lange rit achter de rug.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Bekijk hier de andere edities.