Lopend Vuur: Een dagje 'vakantiespijbelen' moet kunnen

'Luxeverzuim' of 'vakantiespijbelen': ouders die een dag voor de voorjaarsvakantie hun kind ziek melden zodat ze eerder op vakantie kunnen.

Leerplichtambtenaren in sommige gemeenten controleren er streng op. De boete voor dit verzuim kan al gauw honderd euro bedragen.

Ouders kunnen wel een speciaal verzoek indienen om kinderen buiten de vakanties om vrij te krijgen. Voor dat verlof moet wel een speciale reden zijn.

Wat is jouw mening? Moet zo'n dagje vakantiespijbelen kunnen?

