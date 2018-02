Onderzoek: Kinderen met astma hebben aangepast dna

Het dna van kinderen met astma blijkt in de eerste vier jaar van hun leven op zeker veertien plekken te veranderen.

Dit blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van kinderlongarts Gerard Koppelman van het UMCG in Groningen. Hij publiceert hier vrijdag over in het wetenschappelijk toptijdschrift 'Lancet Respiratory Medicine.

Behandeling en diagnose

Koppelman hoopt met de resultaten van deze studie de behandeling van astma te kunnen verbeteren.

Uiteindelijk hoopt hij een model te ontwikkelen, waarmee voorspeld kan worden welk kind astma ontwikkelt en welk kind niet.

Epigenetica

De afgelopen jaren leidde Koppelman de tot nu toe grootste internationale epigenetische studie op het gebied van astma. Epigenetica gaat niet zozeer over verschillen tussen mensen in de dna-code, maar vooral om een chemische verandering van het dna.

Met dit onderzoek wilde Koppelman de epigenetische oorzaken van astma vaststellen. Door de chemische verandering kunnen bepaalde genen en daarmee ook hun werking, aan- en uitgezet worden.

Aan de studie deden meer dan vijfduizend kinderen uit acht Europese landen mee.