Blijheid in Bad Nieuweschans: ijsbaan is niet meer lek (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Sinds gistermiddag is hij feitelijk niet meer lek', concludeert een blije Harm-Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans over de ijsbaan. De baan wordt vrijdag hervuld, nadat vrijwel al het water was weggelopen.

De 350 schaatsers uit het dorpen dreigden tijdens de aankomende vorstperiode te moeten uitwijken naar een ijsbaan in Finsterwolde. Maar dankzij snelle inzet van de gemeente is dat niet nodig. Direct weer gevuld 'De gemeente heeft een lekke buis gisteren opgegraven en er direct een deksel op gezet', vertelt Meijer van Dorpsbelangen. De ijsbaan werd aanvankelijk gevuld met water uit een naastgelegen sloot. Omdat daar nog maar tien centimeter water in staat, wordt het water nu uit de 'kolk' gehaald, tweehonderd meter verderop. Tweeduizend liter per minuut De baan wordt op drie punten gevuld door Ziegler Brandweertechniek uit Winschoten. Het bedrijf had zelf aangeboden te helpen. Per minuut wordt tweeduizend liter water op de baan gespoten. Naar verwachting is de ijsbaan vrijdag aan het eind van de middag weer vol. Meijer verwacht dat de baan woensdag opengaat voor schaatsliefhebbers. Lees ook: - Brandweerautoproducent redt lekke ijsbaan van Bad Nieuweschans

