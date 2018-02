Justitie eist cel voor seks met 15-jarige

Voor seks met een 15-jarig meisje is tegen een 37-jarige man uit Hoogezand een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist.

Het meisje klopte met een 15-jarige vriendin op 10 mei 2016 's nachts op de deur van de Hoogezandster. De twee waren weggelopen uit de instelling waar zij verbleven. Ze hoopten dat ze bij een vriend in Hoogezand konden overnachten, maar die deed de deur niet open. In de woning van de verdachte brandde nog licht.

Overnachten

De man deed open en de meisjes wilden bellen, zei hij. De twee belden meerdere personen om opgehaald te worden, maar dit lukte niet. Uiteindelijk bleven ze bij de 37-jarige gastheer overnachten. Die had uiteindelijk seks met één van hen.

Geen gedoe

De officier van justitie vond dat de man de politie had moeten bellen, omdat de meisjes waren weggelopen. De man is wars van politie en instellingen en wilde geen 'gedoe aan de deur'. Seks met een minderjarige is ontucht en daar staat celstraf op, zei de officier.

De Hoogezandster stond ook terecht voor wapenbezit. In zijn woning had hij twee balletjespistolen. Onderdeel van een verzameling, meende de man. Maar wel verboden.

De rechtbank doet op 9 maart uitspraak.