Deel dit artikel:











Provincie trekt negen ton uit voor restauratie rijksmonumenten (Foto: Martijn Gijsbertsen)

De provincie trekt de portemonnee voor de restauratie van de Fraeylemaborg in Slochteren, de Poststraatkerk in Stadskanaal en boerderij Groot-Beswerd in Feerwerd.

In totaal gaat er bijna 900.000 euro naar het herstel van de rijksmonumenten. Fraeylemaborg krijgt ruim 500.000 euro Het leeuwendeel van het bedrag, 533.000 euro, gaat naar de Fraeylemaborg, die binnenkort flink wordt opgeknapt. Daarbij worden niet alleen het hoofdgebouw, maar ook de boerderij, de Orangerie en het Koetshuis onder handen genomen. Boerderij Feerwerd: 199.400 euro Bijna twee ton subsidie gaat naar de restauratie van de kop-hals-rompboerderij Groot-Beswerd in Feerwerd. Daarbij worden het bedrijfsgedeelte van de boerderij en de schuur aangepakt. Kerk Stadskanaal: 166.800 euro De Poststraatkerk in Stadskanaal ontvangt bijna 167.000 euro subsidie. De gereformeerde kerk, gebouwd in 1909, verkeert in slechte staat. Door de restauratie worden de bouwkundige problemen van de kerk structureel opgelost. Het herstel richt zich vooral op reparatie van het dak, metsel- en voegwerk, schilderwerk en nieuwe hemelwaterafvoeren.