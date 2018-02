Vliegen tussen fabrieken: Drone inspecteert stoomleiding Groningen Seaports

Ouderwets loopwerk komt er niet meer kijken bij de controle van een grote stoomleiding op het terrein van Groningen Seaports. Een drone biedt de helpende hand om eventuele zwakke plekken op te sporen. Een flinke klus, want de leiding heeft een totale lengte van bijna drie kilometer en loopt langs verschillende industriële bedrijven.

'Het is hier kruip-door-sluip-door. Dan is het de makkelijkste manier om er gewoon overheen te vliegen', legt woordvoerder Hendré Sijbring van Groningen Seaports uit.

Twee piloten op één drone

Per vlucht legt de drone stukken buis van 250 meter op de gevoelige plaat vast. Dat gebeurt met een honderd megapixelcamera en een warmtebeeldcamera. De camera en de drone worden door twee afzonderlijke piloten bestuurd. Jan Wiersma staat achter de knoppen van de camera en speurt naar warmteverschillen in de leiding.

'Zo kan de dronepiloot zich richten op het veilig vliegen. Maar eigenlijk is dat heel makkelijk. De drone beschikt over een extra veiligheidssysteem. Hij werkt niet alleen op basis van een kompas, maar heeft ook nog drie afzonderlijke GPS-antennes.'

De drone is zelfs in staat de onderkant van de leiding te inspecteren. 'Die beelden probeert hij mee te pakken door zo laag mogelijk te vliegen. Zo krijgen we als het ware een 3D-beeld.'