Onzekerheid over toekomst van tweehonderd huurwoningen in De Wijert

Woningcorporatie De Huismeesters laat onderzoeken wat moet gebeuren met zo'n tweehonderd flat- en portiekwoningen in Stad Groningen: renovatie, sloop en herbouw of verkoop.

De bewoners van de huizen klagen al jaren over vocht, tocht en schimmel.

Brief

De Huismeesters zou de woningen aan de Spieghelstraat, Reviusstraat, Vondellaan en Camphuysenstraat in De Wijert renoveren, maar huurders hebben een brief gekregen waarin staat dat die investering niet uit kan.

Kostenplaatje

Manager Wonen Bas Krajenbrink van De Huismeesters: 'We hadden groot onderhoud aangekondigd, maar daar bleek een behoorlijk kostenplaatje achter weg te komen. Daardoor ontstond het idee dat we misschien een andere koers moeten varen dan alleen groot onderhoud'.

In eigen wijk blijven

De Huismeesters heeft een bureau ingeschakeld om uit te zoeken wat de beste optie is: sloop en nieuwbouw, verkoop of toch groot onderhoud. 'Als gekozen wordt voor sloop, moeten mensen wel zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven', zegt Krajenbrink, 'want mensen zijn gehecht aan hun wijk'.

De Huismeesters hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben.

Lees ook:

- Schimmel in de kamer en altijd koud: huurders zijn het zat