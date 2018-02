Spat de droom van krakersduo Marko en Mariska toch nog uit elkaar?

Het krakersstel Mariska de Lange en Marko Datema uit Middelstum is woest op de NAM, omdat het behoud van hun droomhuis nog niet is gegarandeerd.

Eind december kraakten zij de woonboerderij aan de Onderdendamsterweg in hun dorp, omdat het op de nominatie stond om gesloopt te worden.

Andere kopers benaderd

Op de dag dat De Lange en Datema het huis verlieten, omdat ze op 2 januari waren uitonderhandeld met de NAM, heeft het aardoliebedrijf andere potentiële kopers benaderd. NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh bevestigt dat de plannen van de gegadigden uiteenlopen van sloop-nieuwbouw tot versterken.

'Ze belden ineens'

Eén van de gegadigden die op 3 januari een telefoontje van de NAM kreeg, is Rik van de Laan uit Middelstum. 'Ze belden ineens dat de woning weer in de verkoop komt en dat ze de gegadigden daarvan op de hoogte wilden brengen', zegt Van de Laan. 'Als wij nog interesse hadden, zouden zij de papieren in orde maken en de verkoopprocedure starten.'

Van de Laan was er nog niet helemaal uit over wat hij met het pand wilde doen. 'Het is er slecht aan toe. Een optie was om de schuur te laten staan en het woonhuis opnieuw te bouwen met bestaande materialen', zegt hij.

De Middelstumer heeft inmiddels een andere woning gekocht en is blij toe. 'Op deze manier hoeft het van mij niet. Heel het jaar hoor je niks. En na de krakersactie belt de NAM ineens', zegt Van de Laan.

Geen onderhandeling via de telefoon

De NAM ontkent het verhaal van Van de Laan. Volgens Nysingh is hij gebeld vanwege een naamsverwarring. 'We hadden hem van de lijst gehaald en het ging om een mevrouw Van de Laan. Bovendien starten we via de telefoon geen onderhandelingsprocedure', zegt Nysingh.

Eén van de laatsten

'Dit is een slecht verhaal', zegt De Lange. 'De NAM gunt het ons gewoon niet. Als het pand in andere handen komt, kan het alsnog gesloopt worden.'

Volgens Nysingh maken De Lange en Datema nog steeds kans op de woning. 'Nog niks is van tafel. Maar sinds de kijkdag van januari 2017 zijn er meer dan tien gegadigden die zich hebben gemeld. Datema klopte in de zomer bij ons aan en staat als één van de laatsten op de lijst.'

Nieuw bouwkundig rapport

Nysingh snapt de teleurstelling van De Lange en Datema. 'Maar wij kijken goed naar alle plannen die er zijn.' Bovendien moet er eerst een nieuw bouwkundig rapport worden opgesteld voordat de verkoopprocedure wordt gestart. Volgens de NAM zijn ze ver met het onderzoek. Nysingh: 'Hopelijk is het op korte termijn klaar.'

