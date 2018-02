Midden-Groningen: 'FNV moeilijk nog serieus te nemen na aangifte in PostNL-kwestie'

Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen zegt de FNV 'moeilijk nog serieus te kunnen nemen als partner' na de aangifte die de bond afgelopen week heeft gedaan. Dat laat hij weten in een pittige brief aan FNV-voorzitter Han Busker.

FNV-vertegenwoordigers deden vorige week vrijdag op het politiebureau in Hoogezand aangifte van het stelen van banen en loon door de gemeente Midden-Groningen.

Volgens de bond past de gemeente een schijnconstructie toe in het sorteercentrum van PostNL in Kolham: 'Onder het mom van een re-integratietraject moeten mensen pakketten sorteren voor hun bijstandsuitkering.' De bond zegt dat uit een rapport van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, ook blijkt dat bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon wordt onthouden.



In verkeerde keelgat

SP-wethouder Peter Verschuren, op wie de vakbondspijlen tot nu toe waren gericht, reageerde vorige week nog laconiek op de beschuldigingen. Maar de aangifte is burgemeester Munniksma in het verkeerde keelgat geschoten.

In de brief stelt hij vraagtekens te plaatsen bij de conclusie van de Inspectie SZW. Volgens Munniksma leidt het toepassen van de uitzend-cao voor de meeste medewerkers juist tot een hoger loon dan wanneer ze onder de PostNL-cao zouden vallen.

'Altijd welwillend'

De burgemeester schrijft in de brief bovendien teleurgesteld te zijn in de opstelling van de vakbond. 'In het verleden zijn wij welwillend ingegaan op alle verzoeken van de FNV om informatie of gesprekken over de re-integratietrajecten, al zijn we het daarin niet eens geworden. Ook voor gesprekken over welke cao toegepast moet worden, staan we open. In plaats van een verzoek kregen we echter een aangifte wegens diefstal', stelt Munniksma bitter vast.

In de brief schrijft Munniksma ook dat de gemeente Midden-Groningen veel energie steekt in het begeleiden naar werk van mensen die buiten het arbeidsproces staan. 'Dat doen we in overleg met onze partners, waartoe wij ook graag de vakbonden rekenen. (...) De aangifte van diefstal steekt ons daarom zeer, en maakt het ons moeilijk de FNV nog serieus te nemen als partner.'

Uitnodiging nog onbeantwoord

Munniksma nodigt FNV-voorzitter Han Busker in de brief uit om langs te komen om zich persoonlijk een oordeel te vormen over de manier waarop de gemeente werkt aan de re-integratie van inwoners die geen werk hebben.

Volgens Munniksma heeft de vakbond nog niet gereageerd op zijn brief.

