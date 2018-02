'Rietgedekt huis? Gebruik je kachel dan even niet' (update)

Verzekeraar Univé roept bewoners van woningen met rietgedekte daken op houtgestookte haarden en kachels even niet te gebruiken. Door het droge, koude weer is het risico op een woningbrand momenteel groot.

'Het weer zorgt voor gortdroge daken. Eén vonkje is genoeg', aldus de verzekeraar.

Update: De Wilp is onterecht voorbeeld

Volgens Univé is de woningbrand in De Wilp een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Daar ging vrijdagmorgen een woonboerderij met rieten kap in vlammen op. Daarbij vielen geen gewonden.

Volgens de Groningse brandweer is die link echter niet te leggen, blijkt uit navraag door RTV Noord:

'Die brand onstond achterin de woning, terwijl de schoorsteen in het voorhuis staat. We kunnen met zekerheid zeggen dat de brand niet bij die kachel begonnen is. De echte oorzaak is nog wel onbekend.'

Univé: in 2013 dezelfde situatie

De verzekeraar verwijst ook naar de situatie van begin 2013, toen op één dag tien woningen in brand gingen.

'Juist nu het stookseizoen al een tijdje bezig is, zit er al het nodige roet in schoorstenen die veel worden gebruikt. Dat maakt de kans op vonken uit de schoorsteen groter.'

Wel schadevergoeding

Als mensen het advies negeren is dat voor de verzekeraar overigens geen reden een schadevergoeding te weigeren in geval van brand.

Brandweer: houd de pijp schoon

De brandweer zegt dat het belangrijk is om de schoorsteenpijp goed schooon te houden. Regelmatig vegen dus en branden met schoon hout.

Lees ook:

- Brandweer: Met goed onderhoud kun je prima hout stoken