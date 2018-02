Deel dit artikel:











Slechtvalken zijn weer te bespieden via webcams archieffoto (Foto: Gasunie)

De webcams bij de nestkast aan het Gasuniegebouw in Groningen doen het weer. Via beide camera's is het wel en wee van een koppel slechtvalken te volgen. De vogels zijn al in de nestkast gespot.

In 2016 nestelden zich voor het eerst slechtvalken in de nestkast aan de apenrots. Vorig jaar werden webcams rond en in de kast geplaatst. Die werden bijna een half miljoen keer bekeken. Uitvliegen Kijkers zagen toen hoe er werd gebroed, hoe drie jongen uit het ei kropen en hoe die uiteindelijk leerden vliegen. In de zomer vlogen ze uit en werd de kast leeg achtergelaten. De webcam ging uit. Inmiddels is de nestkast schoongemaakt en klaar voor een nieuw seizoen. De webcams zijn te volgen via de site van GasUnie. Lees ook: - Slechtvalkjes zijn bijna een half miljoen keer bekeken

- Beelden: Slechtvalkjes staan op het punt van uitvliegen