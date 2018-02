Dit moet je weten als je door het ijs zakt

Als de voorspellingen uitkomen, kunnen we aankomende week gaan schaatsen op natuurijs. Maar wat moet je eigenlijk doen als je door het ijs zakt? Hoe kun je je het beste voorbereiden?

IJs moet minimaal vier á vijf centimeter dik zijn als je er op wil kunnen schaatsen. Omstandigheden ter plekke hebben ook invloed. Het ijs moet iets dikker zijn als bijvoorbeeld het water dieper is, het water snel stroomt of er harde wind staat.

Zo moet het niet

We beginnen met een filmpje dat laat zien hoe het niet moet. Een Aziatische man probeert naar een wak te zwemmen, maar gaat eraan voorbij. Paniekerige omstanders breken het ijs om de man te redden.

Voorbereiding: neem prikkers mee

Voordat je gaat schaatsen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Het is handig om ijspriemen of ijsprikkers mee te nemen en om je nek te hangen. Deze ijsprikkers zien er zo uit:

Je kan deze ook zelf maken door bijvoorbeeld een paar schroevendraaiers aan elkaar te knopen, en de scherpe punten in kurken te doen.

Ga niet alleen

Boven alles is het belangrijk om nooit alleen te gaan schaatsen, maar altijd samen met anderen.

Met touw kan je elkaar goed vasthouden en makkelijk je weg weer naar boven vinden, als je door het ijs heen zakt.

Laat van je horen

Een ander belangrijk hulpmiddel is een fluitje. Hiermee kan je mensen op afstand laten weten waar je bent en dat je hulp nodig hebt.

Een waterdicht verpakte telefoon is ook handig, om de hulpdiensten te kunnen bellen. Ook is het belangrijk om een droge set kleren mee te nemen, die je waterdicht verpakt.

Blijf rustig

Als je door het ijs zakt, is het allerbelangrijkst om rustig te blijven. In een staat van paniek kan je gaan hyperventileren en de situatie moeilijk overzien. Dit kost allemaal energie die je niet kunt missen, als je in het ijskoude water ligt.

Draai je 180 graden om. Ga naar de kant van het wak waar je vandaan komt, niet waar je naar toe aan het schaatsen was. Je weet immers dat het ijs goed was waar je vandaan komt.

Verspreid je gewicht

Zoek met je priemen plekken waar het ijs sterk is. Ga op je buik liggen en trek je stukje bij beetje op het ijs met de priemen. Blijf liggen en ga vooral niet staan. Door te blijven ligen, kan je je gewicht spreiden. Als je gaat staan, komt al je gewicht op dezelfde plek en kan je er zo weer doorheen zakken.

In dit filmpje ondervindt Bram Smallenbroek aan den lijve hoe het is om door het ijs te gaan en laat hij zien wat te doen.

Zonder priemen: rol op het ijs

Natuurlijk kan je ook zonder priemen uit een wak komen. Je moet op je rug of zijwaarts je afzetten tegen de randen van het wak, en daarna op het ijs rollen. Dit filmpje van Willem Wever laat zien hoe je deze techniek kan doen.

Onder het ijs: zoek het wak

Onder het ijs komen is nog een stuk gevaarlijker, zoals je kon zien in het filmpje bovenaan dit artikel. Ook nu is het belangrijk om vooral rustig te blijven. Probeer eerst het wak te zoeken waar je doorheen bent gezakt.

Als dit niet lukt, moet je zoeken naar plekken met afwijkende kleuren in het ijs. Vaak is dit donker, omdat ijs zelf licht is. Het tegenovergestelde is waar als er sneeuw op het ijs ligt. Dan moet je zoeken naar een lichte plek.

Op het droge

Als je uit het water bent geklommen en op het droge bent, trek dan zo snel mogelijk droge kleren aan. Zoek een beschutte plek om je op te warmen.

De beste tip...

De beste manier om niet door het ijs heen te zakken, is natuurlijk om aan de kant te blijven staan met een lekkere kop warme chocolademelk, een kop snert of Groningse kwast. Waarvan akte.

