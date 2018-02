Deel dit artikel:











Vijf jaar cel en tbs voor verkrachting jonge meisjes (Foto: Bewerking RTV Noord / Foto's Jos Schuurman FPS)

De 46-jarige Albertico M. uit Groningen moet voor het verkrachten van vier meisjes in de leeftijd van 13 tot 19 jaar vijf jaar de cel in. Daarnaast is de man tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het Openbaar Ministerie verdacht M. twee weken geleden nog van de verkrachting van zeven meisjes, maar de rechtbank achtte minder feiten bewezen. Desondanks kreeg de man dezelfde straf opgelegd als eerder werd geëist. Passend 'De feiten zijn zo ernstig, deze straf is passend', zei de rechter. De Stadjer kreeg de straf ook voor verboden wapenbezit en een mishandeling. Dit alles gebeurde in 2015 en 2016 in Groningen. Kwetsbare meisjes De rechtbank vond de zaak met name zo ernstig, omdat de slachtoffers kwetsbare meisjes zijn met beperkingen die onder toezicht stonden van Jeugdhulp. De meisjes werden in de woning van de Stadjer voorzien van drank en drugs en gedwongen tot seks. Persoonlijkheidsstoornis Door een persoonlijkheidsstoornis kunnen de gedragingen de man in verminderde mate worden aangerekend. Dat neemt niet weg dat de Stadjer langdurig en in een gesloten omgeving moet worden behandeld. Aan drie slachtoffers moet M. een schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Lees ook: - OM eist vijf jaar cel en tbs tegen ontuchtverdachte met zeven slachtoffers

