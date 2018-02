Brandweer: Met goed onderhoud kun je prima hout stoken

Met een goed onderhouden installatie kun je in een huis met een rieten kap gewoon veilig stoken, ook met koud weer. Dat zegt de brandweer in Groningen.

De hulpdienst reageert daarmee op verzekeraar Univé die bewoners van een huis met een rieten kap oproept om houtgestookte kachels niet te gebruiken in verband met brandgevaar.

Stoken met een houtkachel of open haard heeft volgens de brandweer altijd een verhoogd risico, maar kan veilig gebeuren wanneer er zorgvuldig met de stookinstallatie wordt omgesprongen.

In de winter altijd meer schoorsteenbranden

De brandweer bevestigt dat er in de koude maanden meer schoorsteenbranden zijn, omdat er simpelweg meer gestookt wordt, maar ziet daarbij geen link met rieten daken.

'Wij houden die data niet specifiek bij', vertelt woordvoerster Anouk Bruintjes. 'Het kan zijn dat Univé meer data heeft, dat geloof ik direct, maar wij zien dat verband niet. Als er meer schoorsteenbranden zijn, dan is de kans op een dakbrand op zijn beurt ook groter.'

'Het is geen onderwerp dat bij ons speelt', gaat Bruintjes verder. 'We geven er ook geen aparte voorlichting over. Mocht dat in de toekomst wel nodig zijn, dan kunnen we dat wel doen.'

Rieten dak is wel brandgevoeliger

Een rieten dak is volgens de brandweer wel brandgevoeliger als er iets verkeerd gaat:

'Als er bijvoorbeeld vonkenregen ontstaat doordat opgebouwd roet vlam vat, dan is het risico op brand bij een rieten dak natuurlijk groter dan op een dak met dakpannen', aldus Bruintjes.

Bij een brand in een huis met een rieten dak wordt dat volgens de brandweerwoordvoerster dan ook altijd vermeld: 'Zo'n brand is namelijk moeilijker te blussen.'

Tips voor veilig stoken

De brandweer geeft de volgende tips voor veilig stoken:

- Stook alleen droog onbehandeld hout

- Stook niet bij windstil, mistig weer of een langere periode van droog vriezend weer met een gure oostenwind

- Controleer regelmatig het vuur en de rook uit uw schoorsteen

- Laat een houtvuur vanzelf uitbranden en zorg voor toezicht of doof het met zand of zout

- Zorg dat uw vonkenvanger schoon is

- Zorg voor voldoende rookmelders

- Laat het kanaal minimaal eens per jaar vegen, en laat het eenmaal per vijf jaar inspecteren

- Laat uw kanaal en vonkenvanger controleren op vervuiling

En de meest veilige tip?

Die is volgens de brandweer heel simpel:

'Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, dan moet je gewoon niet stoken.'

Lees ook:

- 'Rietgedekt huis? Gebruik je kachel dan even niet'