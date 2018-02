Tankwagens toveren grasveldjes om in ijsbaantjes

Drie trekkers met tankwagens rijden sinds vrijdagmorgen half acht af en aan bij het grasveldje op het Bernouilliplein in Groningen. Doel: het aanleggen van een ijsbaan.

Het is al de derde keer dat Jan Willem Mulder uit Noordwolde met zijn loonbedrijf zo'n ijsbaan aanlegt. Hij doet dit in opdracht van de gemeente Groningen. Ook in het Ina Boudierplantsoen wordt een ijsbaantje gemaakt.

Enthousiast

'Er gaat ongeveer achthonderd kuub water in. Ik ga er vanuit dat we tot vanavond zes uur bezig zijn', zegt Mulder. 'Toen we vanmorgen vroeg begonnen, reageerden buurtbewoners heel enthousiast.'

Als er genoeg water ligt, kan Koning Winter zijn werk doen. Mulder weet niet of hij zelf op het baantje gaat schaatsen. 'Nee, ik woon in Noordwolde, maar ik hou wel van schaatsen. Misschien haal ik ze nog wel even uit het vet.'

