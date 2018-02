Oprichters Nederlands Stripmuseum boos over naamswijziging

Oprichters en oud-bestuurders van het Nederlands Stripmuseum in Stad zijn boos: ze protesteren tegen een aanstaande naamswijziging.

Die naamswijziging staat in het plan van de directie van het Groninger Forum dat eerder deze week werd gepresenteerd. Daarin gaat het stripmuseum onderdeel worden van Storyworld en verdwijnt de naam Nederlands Stripmuseum.

'Nederlands Stripmuseum is sterke naam'

'Heel Nederland weet dat het Nederlands Stripmuseum in Groningen staat, dat is een heel sterke naam, die moet je niet wegdoen', zegt Bert Brink, oud-voorzitter van dat museum.

Samen met andere oud-bestuurders en oprichters van het Nederlands Stripmuseum protesteert hij tegen de naamswijziging.

'Storyworld meer dan alleen strips'

Hans Poll, directeur marketing en programmering van het Groninger Forum, vindt het belangrijk dat er een nieuwe naam komt.

'Storyworld is meer dan alleen strips. Het gaat ook over games en animaties. We willen wel aan iedereen duidelijk maken dat er een sterke connectie is met het stripmuseum. Storyworld krijgt daarom als ondertitel 'Het Nederlands museum voor strips, games en animaties'.'

'Niet te vergelijken'

'Wat is nou museum voor strips, terwijl je hét Nederlands Stripmuseum bent? Die naam heeft een heel andere lading dan een willekeurig stripmuseum, in de stad Groningen', reageert Brink.

'De betekenis die het huidige museum heeft voor het bewaren van en het zicht op de stripcultuur in Nederland, is niet te vergelijken met wat er dan in het Forum gaat komen.'

Volgnd jaar verhuizen

De verhuizing van het Nederlands Stripmuseum van de Westerhaven naar het nog in aanbouw zijnde Forum aan de Grote Markt in de stad, staat voor volgend jaar op de rol.

Behalve dat het museum de naam moet inleveren, krijgt het ook de beschikking over minder vierkante meters dan aan de Westerhaven. Daar tegenover staat meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.



