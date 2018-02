Deel dit artikel:











Film over versterkingsexperiment in Krewerd Het dorp Krewerd staat voor een grote versterkingsoperatie (Foto: RTV Noord)

Filmmaker Liefke Knol uit Groningen gaat een film maken over het versterkingsexperiment in Krewerd. In het wierdedorp krijgen alle huishoudens een eigen architect met wie ze gaan kijken naar de toekomst van hun huis en dorp.

De initiatiefnemers van het experiment willen dat Krewerd een voorbeeld wordt van hoe het beter kan in de versterking. Liefke Knol gaat het proces van begin tot eind vastleggen op beeld. 'Ik wil bij de mooie momenten zijn, maar er zullen ook tegenvallers zijn', zegt Knol. 'Het hele dorp gaat op de kop. Ik ben benieuwd wat dat doet met zo'n mooi, oud dorp.' Twee jaar tijd Het is de bedoeling dat de film over twee jaar klaar is. Knol: 'Maar je weet natuurlijk niet wat je tegenkomt.' Waar en wanneer de film wordt uitgezonden, is nog niet duidelijk. Maar belangrijk vindt Knol wel dat de film slaagt. Wanneer dat het geval is? 'Als het een spannende film is.'