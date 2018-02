De N366 tussen Alteveer en Stadskanaal is dit weekend dicht

Vanaf vrijdagavond 19:00 uur tot maandagmorgen 06:00 uur is de N366 tussen Stadskanaal en Alteveer gesloten.

De afsluiting is nodig, omdat de provincie langs de weg alle bomen weg gaat halen. Daarna worden er nieuwe sloten gegraven. Het is een voorbereiding op de verbreding van de N366 die later dit jaar begint.

Waar moet ik dan langs?

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over andere provinciale wegen (N33, N34 en N378).

Dit wordt gedaan om het sluipverkeer door omliggende dorpen te voorkomen.

Nieuwe bomen na de verbreding

De provincie zegt na de verbreding van de N366 nieuwe bomen te gaan planten die wat verder van de weg komen te staan.

Tot die tijd is het dus wat minder groen langs de weg.

