Vaarverbod van kracht om ijsvloer te laten groeien

Vanaf zaterdag geldt er op tal van waterwegen in onze provincie een vaarverbod. Waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest spelen daarmee alvast in op de aanstaande vorstperiode.

'Het vaarverbod is nodig omdat door scheepvaart veroorzaakte ijsschotsen schade kunnen veroorzaken aan de oevers, waterkeringen of andere waterstaatswerken. Het verbod houdt ook verband met bescherming van de ijsvloer voor schaatstochten', klinkt het in een gezamenlijke verklaring.

Uitzonderingen

Het vaarverbod geldt overigens niet voor het Eemskanaal, het Reitdiep, het Van Starkenborghkanaal, het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en het Noord-Willemskanaal. Ook varen op de Diepenring in de stad Groningen is nog niet verboden. Daar is het water volgens de gemeente nog te warm voor goede ijsvorming.

Gemalen draaien minimaal

De gemalen in beide waterschappen draaien inmiddels op minimale kracht om ijsvorming niet in de weg te zitten.

'Op stilstaand water groeit makkelijker een ijslaag. Op dit moment voeren de gemalen het water gelijkmatig af.'

Eigen verantwoordelijkheid

Hoewel er dus een vaarverbod geldt, waarschuwen beide waterschappen dat het niet per definitie veilig is om je op het ijs te begeven. 'Dat blijft altijd ieders eigen verantwoordelijkheid.'

