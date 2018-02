Kans op doorstart Vegter groot: vijftien overnamekandidaten

Er hebben zich vijftien overnamekandidaten gemeld voor koekjesfabriek Vegter in Hoogezand. Dat zegt curator Pieter Lettinga.

Dat maakt de kans op een doorstart van de fabrikant van de beroemde nieuwjaarsrolletjes groot.



Zeer verschillende partijen

Tussen de mogelijke overnamekandidaten zitten zeer verschillende partijen aldus de curator: 'Het gaat van koekjesfabrieken tot winkeliers en van investeerders tot particulieren.'

Lettinga: 'Wat ook wel bijzonder is: er zitten ook partijen bij die zelf niets willen doen, maar alleen financiering mogelijk willen maken omdat het om een stukje Gronings erfgoed gaat.'

Wanneer weten we meer?

De curator gaat met de kandidaten in gesprek en verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid.

Ondertussen is hij hoopvol voor de toekomst: 'Als ik kijk naar wat er nu gebeurt, dan denk ik dat het met de nieuwjaarsrolletjes wel goed komt. Die liggen met kerst en oud en nieuw weer in de winkel schat ik in.'

