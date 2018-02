Margriet Zandstra uit Appingedam is niet te spreken over de versterking van haar huis in Opwierde-Zuid. 'Ik noem het niet aardbevingsbestendig, maar aardbevingsverdoezelend.'

'De muren staan in wezen los in deze woning. Op zolder zit er ook niks tussen, dus ik ben bang dat het spul gaat inzakken. Het dak leunt nu al op blokken, dat is niet goed.'

Reeks klachten

Zandstra heeft een reeks klachten. 'Het uitzicht is perfect, maar in de woning kan nog een hoop veranderd. En dat mag ook wel', zegt ze.

Ze somt op: 'De achterdeur is te klein, boven op zolder is een hoop wat niet goed is. Het putje in de schuur is aangesloten op het riool in de wc. Dus als ik bleek in de wc gooi, dan stinkt het in het schuurtje. En het is gewoon heel koud en droog hier in huis.'

Dode vogel

En dan vond ze onlangs ook nog een dode vogel achter een plaat op zolder en een kitspuit in een plint. 'Waar vroeger het dakraam heeft gezeten. Dat was goed geïsoleerd zei de aannemer. Uit nieuwsgierigheid hebben we hem eraf gehaald, maar het was helemaal niet goed geïsoleerd. En wat we aantroffen was niet echt normaal.'

Woningcorporatie Woongroep Marenland 'betreurt het dat de aannemer de vogelresten niet heeft verwijderd'. Het Centrum Veilig Wonen, de opdrachtgever, zegt dat de aannemer het werk volgens afspraak heeft uitgevoerd.

Over de vogel en de kitspuit zegt de woordvoerder van het CVW: 'In Nederland zijn meer huizen met vogelnestjes onder het dak. En de kitspuit is waarschijnlijk per ongeluk vergeten.'

Meerdere mensen met klachten

Volgens Martha Rogus van de bewonerscommissie is Zandstra niet de enige met klachten. 'We zijn langs alle 41 huurders geweest en ze hebben allemaal vergelijkbare klachten.'

De huurders hebben onlangs al het vertrouwen opgezegd in de versterkingsopgave en de aannemer. Ze pleiten voor sloop-nieuwbouw. 'En als er toch versterkt wordt, dan willen we een andere aannemer', zegt Rogus.

Gesprek

Woongroep Marenland heeft vrijdag een gesprek gehad met CVW en de NAM over de versterkingsproef in Opwierde-Zuid. De uitkomst daarvan wordt binnenkort gedeeld met de huurdersvereniging en de bewoners.

Lees ook:

- 'Als er doden vallen, is dat jullie verantwoordelijkheid'

- Bewoners Opwierde Zuid zijn wakker geschud: 'Wij moeten elkaar versterken'

- Bewoners zeggen vertrouwen op in versterkingsoperatie Opwierde Zuid

- Huurders van woningcorporatie zijn versterkingsproef beu: 'Ik heb hartkloppingen van de stress'

- Versterkingsproef Opwierde-Zuid stilgelegd tot voorjaar 2018; geld voor gedupeerden

- Proef met versterken huurwoningen Opwierde-Zuid stilgelegd na problemen (update)