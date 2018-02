De vorstperiode die eraan komt is het gesprek van de dag. Dat en meer in Noord Vandaag.

Krijgen we minder last van muggen door de vorst?

Ecoloog Rudmer Zwerver vertelt over wat de strenge natuur betekent voor de natuur, die al bezig is om uit zijn schulp te kruipen. En betekent deze vorstperiode ook dat we in het voorjaar minder last van muggen hebben?

Woede over woningversterking

Een dode vogel achter het plafond en een kitspuit achter een plint. Margreet Zandstra vindt dat haar nieuwe huurwoning in de wijk Opwierde-Zuid in Apingedam slecht is opgeleverd. Haar vorige huurwoning moest ze uit vanwege aardbevingsschade.

Inspectie met drones

Vroeger deden ze het te voet, de controle van de drie kilometer lange stoomleiding op het Chemiepark in Delfzijl. Maar vandaag werden de zwakke plekken in de leiding opgespoord met een drone.

Brrrr... koud hè?

De winter duurt officieel nog vier weken, en dat zullen we merken: volgende week gaat het op sommige plaatsen tien graden vriezen. Leuk als je vrij bent en van schaatsen houdt, maar misschien minder leuk voor de mensen die buiten moeten werken.

Muzikale ode aan het zingende ijs

Het gezang van krakend natuurijs klinkt voor schaatsliefhebbers als muziek in de oren. Letterlijk, aldus dj Sir Felix uit Groningen. Hij zette op ons verzoek een ijsbeat onder het gekraak van het ijs.

Ronald is dicht bij de sterren

Komend weekend is het ideaal weer om sterren te kijken. Dat komt mooi uit want het zijn de landelijke sterrekijkdagen. Ronald is op een plek dicht bij de sterren.

Dol op de deadlinestress

Een poosje geleden zong Simon de Wit (ook bekend als singer/songwriter Blanks) uit Harkstede hier een bewerking van een nummer van Ede Staal. Die bewerking moest hij van zichzelf in één uur maken. Hij legt zichzelf meer deadlines op, hij wil ook iedere maand een nieuwe single presenteren.

