CDA in Stad wil geld voor onderzoek naar topsporthal

Donar in actie in MartiniPlaza (Foto: JKBeeld)

Het CDA in de stad vraagt de gemeente Groningen om te investeren in een onderzoek naar een topsporthal.

Volgens de partij is de roep om een topsporthal 'actueler dan ooit', door de goede prestaties van de basketballers van Donar en de volleyballers van Lycurgus.

Donar moest uitwijken

Donar moest in oktober tijdens een Europese wedstrijd noodgedwongen uitwijken naar Leek, omdat vaste thuisbasis MartiniPlaza niet beschikbaar was. En in de komende Europese wedstrijd tegen Cluj moest Donar het thuisvoordeel afstaan, omdat de hal in MartiniPlaza vanwege de opbouw van een beurs niet beschikbaar is.

Oosterpoort

Het CDA vindt het vreemd dat de gemeente Groningen wel geld heeft voor het nieuwe cultuurcentrum De Oosterpoort en niet voor een topsporthal. Wethouder Paul de Rook gaf in september aan dat de stad best wil meewerken aan een onderzoek naar de komst van een topsporthal, maar er geen geld voor beschikbaar stelt.

Het CDA wil nu van de gemeente weten wat de actuele stand van zaken is.

