LIVE: FC Groningen in slotfase op 1-0 voorsprong door eigen goal Marí

FC Groningen speelt vrijdagavond de belangrijke thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De ploeg van coach Ernest Faber won nog niet in 2018. Lukt het in een volgepakt Noordlease stadion wel?

Vorige speelronde

De Groningers pakten vorige week een punt tegen VVV-Venlo door met 1-1 gelijk te spelen. In Limburg zette van Crooij de thuisploeg op voorsprong, Doan maakte gelijk. NAC ging in eigen stadion kansloos met 1-3 onderuit tegen een af en toe wervelend AZ. Het Bredase doelpunt kwam op naam van invaller Sadiq. Hoe loopt het vanavond af in Groningen?

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Mahi, Doan, Drost; Van Weert.

NAC Breda:

Betrams; Sporkslede, Mari, Mets, Angelino; Schoofs, Agyepong, García; Ambrose, Te Vrede, El Allouchi.

Scheidsrechter: Dennis Higler

#gronac