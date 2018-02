Deel dit artikel:











Van minuut tot minuut: FC Groningen incasseert gelijkmaker tegen NAC: 1-1 (Foto: RTV Noord)

FC Groningen speelde vrijdagavond de belangrijke thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De ploeg van coach Ernest Faber won nog niet in 2018. Ook tegen de Brabanders lukte het niet want het duel eindigde in 1-1.

Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Mahi, Doan, Drost; Van Weert. NAC Breda: Betrams; Sporkslede, Mari, Mets, Angelino; Schoofs, Agyepong, García; Ambrose, Te Vrede, El Allouchi. Scheidsrechter: Dennis Higler

#gronac