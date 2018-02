Dit weekend in Groningen: runderen, een proeftrouwerij en wandelen door de kwelders

Het is weer weekend! Tijd om erop uit te gaan. We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

1) Groninger Rundvee Show

De manage van Bedum is zaterdag het decor van de Groninger Rundvee Show. 150 runderen van 31 Groninger veehouders strijden in de negentiende editie van het evenement om de prijzen. De toegang is gratis en de dag begint om 09:30 uur. Aan het eind komen er twee kampioenen uit de keuring: een kampioen melkgevend en een kampioen niet-melkgevend.

2) Kleine bruidsbeurs in Zeerijp

Zelf noemen ze het een tegenhanger voor de grote bruidsbeurzen die georganiseerd worden: de bruidsinloop in Zeerijp. De toegang is gratis en het wordt tussen 13:00 en 21:00 uur georganiseerd bij boerderij De Diek'n in Zeerijp. Waarom daar? 'Het Groninger platteland is een prachtige plek voor je ceremonie en bruiloftsfeest', meldt de organisatie. Er wordt zelfs een proeftrouwerij gegeven.

3) Zwerfvuil opruimen in Pekel

De buitenlucht in en ook nog iets nuttigs doen, dat kan zaterdag in Oude Pekela.Burgerinitiatief Pekela Schoon houdt vanaf 11:00 uur een zwerfvuilactie op en rond het Flessingsterrein in Oude Pekela om daar de boel eens goed op te ruimen. Verzamelen bij de haven. 'Wel graag een hark meenemen voor het opvissen van zwerfvuil uit het water', adviseert de organisatie.

4) Terug naar de stoomtijd

In het Veenkoloniaal Museum Veendam opent zondag de tentoonstelling Silent Punk, die loopt tot en met 6 mei. Met een herbeleving van de oude Stirling-motoren wordt verwezen naar de strokartontijd in de Veenkoloniën. De collectie machines van Jos de Vink is het middelpunt van de tentoonstelling. Het zijn vijftig zelfgebouwde technische machines.

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)



5) Wandelen over de kwelders

Waar kan je het winterse weer van dit weekend beter beleven dan buiten? Zondag kan je naar Nieuwe Statenzijl, voor een kwelderwandeling. Die gaat van start bij de kiosk, boven op de sluis. Je wandelt over de kwelders en door het hoge riet, waar je kunt kijken naar de vogels die bezig zijn hun voedsel bij elkaar te zoeken. Aanmelden is niet nodig, de wandeling begint om 13:00 uur en duurt ongeveer twee uur.

De kwelders bij Nieuwe Statenzijl (Foto: Gerard Gaasendam/Groningen in Beeld)





Fijn weekend!