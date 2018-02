FC Groningen krijgt op eigen veld ook NAC niet op de knieën (update)

FC Groningen is er vrijdagavond opnieuw niet in geslaagd om de eerste wedstrijd in 2018 te winnen. Op eigen veld werd het 1-1 tegen NAC. De ploeg van coach Ernest Faber wacht nu al zeven wedstrijden op rij op een zege.

Door een eigen goal van Marí in de 66e minuut leek de FC lang met de drie punten aan de haal te gaan, maar Te Vrede maakte vlak voor tijd gelijk.

Domper

Opnieuw een grote domper voor de ploeg van coach Ernest Faber die via Mahi, opnieuw Marí (na een schot van invaller Hrustic) en Doan ook nog drie keer het houtwerk wist te raken. Doan kreeg bij een 1-0 tussenstand een enorme kans op de beslisssende treffer, na goed werk van Mahi, maar de Japanner schoot op de lat.

Balans

In de eerste helft was het duel in balans. Clubtopscorer Mimoun Mahi kwam in kansrijke positie na een misser van Schoofs. Hij haalde uit en schoot keihard op de paal. Bertrams was kansloos en kwam goed weg.

Padt voorkomt tegentreffer

Vijf minuten voor de pauze voorkwam Padt een tegentreffer voor de FC. Na eerst een afstandsschot van El Allouchi te keren wist de aanvoerder van de Groningers ook de rebound van Te Vrede met een hele knappe reflex uit de goal te houden.

Voorsprong FC Groningen

FC Groningen kwam twintig minuten na de pauze op voorsprong. Na slordig uitverdedigen van NAC kwam de bal terecht bij Warmerdam. Hij zette goed voor richting Mahi, maar het was NAC-verdediger Marí die de bal ongelukkig op zijn been kreeg en in eigen doel werkte: 1-0.

Bal op de paal

Invaller Hrustic werd gevaarlijk in de 77e minuut. Een goede inzet van de Australiër werd van richting veranderd door de ongelukkige Marí. De Spannjaard zag dit keer tot zijn opluchting dat deze inzet via de buitenkant van de paal naast ging.

Gelijkmaker Te Vrede

Net toen het erop ging lijken dat de FC eindelijk de eerste overwinning van 2018 kon boeken sloegen de gasten alsnog toe. Te Vrede kreeg de bal na een slimme steekbal en haalde uit. Padt bracht op deze inzet nog redding, maar moest het antwoord op het tweede schot van Te Vrede schuldig blijven. De aanvaller van NAC draaide de bal mooi in de kruising.

Twente-uit

Beide ploegen kwamen niet meer tot een slotoffensief. FC Groningen blijft dertiende in de eredivisie, nu met 25 punten uit 25 wedstrijden. Volgende week zondag wacht voor FC Groningen de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Reactie doelman Padt

'Het is heel zuur als je in de 86ste minuut nog de gelijkmaker tegen krijgt', reageerde doelman Sergio Padt. 'Maar als wij gewonnen hadden, was het een gestolen overwinning geweest. NAC had meer schoten op doel dan wij, een gelijkspel was terecht.'

'Maar natuurlijk hoop je op een overwinning. Dan moet je hem maar stelen, maar dat is niet gebeurd. NAC blijft vier punten onder ons. Maar de anderen moeten nog spelen, dus we gaan vol interesse kijken.'

'We zijn kampioen ballen op paal en lat. Als dertig procent daarvan erin was gevlogen, hadden we niet in deze situatie gestaan. Maar we staan er nu eenmaal.'

Reactie trainer Faber

'We hadden de 2-0 moeten maken, dat moet je ook doen. Want dan ben je van NAC af en heb je in elk geval de drie punten. Maar we lieten ze in leven en dan maken zij op het laatst nog gelijk.'

'Ik vond dat wij in de eerste helft veel fouten maakten, waardoor NAC veel balbezit kreeg. Na de 1-0 kregen we meer kansen, maar er waren te veel fouten om te zeggen dat het een goede wedstrijd was.'

'Wij hunkeren naar een overwinning. We zitten er steeds dicht bij, maar moeten iets extra's geven met elkaar om die overwinning binnen te halen.'

