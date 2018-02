'Dramatische wedstrijd, slappe vertoning en zorgwekkend hoe weinig punten we pakken'

'Het was weer erg matig, er zit geen lijn in het spel en voorin weinig tot zeg maar gerust geen stootkracht.' Het supporterspanel van FC Groningen was bepaald niet onder de indruk van het 1-1 gelijkspel tegen NAC Breda. Eindcijfer: 4.

Erg matig

De eerste bijdrage is van Kevin van der Laan. 'Oh jeetje, het was weer erg matig. Lange tijd geloof in de 3 punten, maar die tegengoal hing helaas in de lucht. Hier heb je weer compleet niets aan en ik ben bang dat dit ook gewoon niet meer goed gaat komen.'

Nacompetitie?

'Degraderen in de nacompetitie tegen Emmen?, vraagt Van der Laan zich af. 'Bacuna was weer zeer slecht, Mahi is zijn sprankeling ook kwijt helaas en dan zonder sterkhouders of bovengemiddelde spelers is het seizoen over. Dit FC kan helaas niet beter. Eindcijfer 3, voor beide ploegen want het was zeer zeer zwak.'

Geen lijn in het spel

Ook Sil Piek is niet te spreken over wat hij gezien heeft. 'Dramatische wedstrijd! Elk duel kan het herhaald worden: er zit geen lijn in het spel. Spelprincipes zijn ver te zoeken, en dat is zeker niet alleen te verwijten aan de jeugdigheid van de ploeg,' trekt Piek van leer.

Nul houvast

'Faber geeft de spelers geen handvatten, waardoor er nul houvast is. Zowel in als uit balbezit lijkt het nergens op. Late tegentreffer is vervelend, maar was zeker niet onverdiend. Eindcijfer: 4,' besluit Piek.

Gebrek aan stootkracht

'Slappe vertoning, voorin weinig zeg maar gerust geen stootkracht,' analyseert Ronald Varwijk. 'Blij met de openingstreffer, blij met Sergio Padt, die voorkwam dat we in de eerste helft al tegen een riante achterstand aanliepen. Tegengoals hingen in de lucht, door het achteruit lopen na de voorsprong.'

Hrustic lichtpunt

'Kansen niet afmaken blijkt dodelijk en het zat zeker ook niet mee. Teamcijfer: 5, lichtpunt Hrustic die de wedstrijd wel deed kantelen. In tegenstelling tot eerder commentaar van mij geen aanmerkingen meer op Faber, hier kon hij weinig aan doen.

Zorgwekkend

Tot slot Jasper Kelder die ook realistisch is. 'Zorgwekkend hoe weinig punten we pakken. Ook vandaag in het vollere stadion was het weer teleurstellend en moeten we constateren dat die lage plek op de ranglijst best terecht lijkt.'

Kunnen niet beter

'Beter lijken we niet te kunnen. Ja Mahi misschien, maar die heeft het nu ook niet. Ondanks de prima inzet geef ik deze degradatiekraker een 4,' besluit Kelder zijn betoog.

Lees ook:

- FC Groningen krijgt op eigen veld ook NAC niet op de knieën (update)

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs NAC Breda?

- Van minuut tot minuut: FC Groningen incasseert gelijkmaker tegen NAC: 1-1