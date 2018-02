Auto's botsen, één chauffeur met drank op slaat op de vlucht (update)

Op de kruising van de Duinkerkenstraat en de Winschoterweg in Groningen zijn vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte één persoon gewond.

Volgens omstanders is de chauffeur van een van de twee betrokken auto's er na de aanrijding te voet vandoor gegaan.

Teveel alcohol

Zaterdagmiddag vertelde een woordvoerder van de politie dat de veroorzaker van het ongeval een man van 36 jaar oud uit Breda is. Hij werd aangehouden vanwege alcoholgebruik en had ruim tweemaal de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn vloed.

Druk door voetbalsupporters

Het verkeer op de weg stond enige tijd vast. Het was er druk door voetbalsupporters die na de wedstrijd FC Groningen-NAC op weg naar huis waren.